Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Fehler in Pressemeldung zu Verkehrsunfall 12726/6199064

Gevelsberg (ots)

In der PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6199064 ist es zu einem Büroversehen gekommen. Dieses stellen wir hiermit richtig. Der Grundsachverhalt zum Unfall bleibt unverändert. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Ennepetaler möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Es folgte eine Blutprobe und eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die 19-jährige aus Sprockhövel stand nicht unter Alkoholeinfluss. (CNE)

