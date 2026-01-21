Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Pkw überschlägt sich auf Brantener Straße_ zwei Personen schwer verletzt

Breckerfeld (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am 20.1.2026, gegen 21:00 Uhr, auf der Brantener Straße in Breckerfeld. Nach ersten Erkenntnissen war ein 19-jähriger aus Halver mit seinem PKW der Marke Peugeot auf der Brantener Straße in Fahrtrichtung Breckerfeld unterwegs. In Höhe der Einmündung Landwehr kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit Bäumen und Buschwerk und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Durch die Wucht des Aufprall wurde der PKW in Frontbereich erheblich beschädigt. Zusätzlich waren Teile des Dachs eingedrückt. Auf dem Beifahrersitz befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 17-jähriger aus Breckerfeld. Durch den Unfall wurden beide Personen im Fahrzeug schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der PKW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße vollständig gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen und leuchtete u.a. die Unfallstelle aus.

