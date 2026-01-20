Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Drei Müllcontainer brennen_ Feuerwehr löscht Papiercontainer_ Polizei ermittelt.

Hattingen (ots)

Gleich 3 Mal brannten Müllcontainer am 19.1.2026 in der Zeit zwischen 22:20 Uhr und 23:20 Uhr. Zuerst brannte um 22:20 Uhr ein Altpapiercontainer im Moselweg. Kurze Zeit später wurde in der Augustastraße um 23:20 Uhr eine brennende Mülltonne gemeldet. Zeitgleich brannte ein Müllcontainer in der Talstraße. Die Feuerwehr unterstützte durch Löscharbeiten. Die Täter flüchteten nach den Taten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

