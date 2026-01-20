Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Pkw_ Täter schlagen Scheibe ein_ Handtasche gestohlen

Herdecke (ots)

Eine Handtasche mit Geldbörse wurde aus einem geparkten PKW am 19. Januar in der Zeit zwischen 7:20 Uhr und 7:40 Uhr gestohlen. Das Fahrzeug der Marke SEAT war im Sperlingsweg geparkt. Die Täter schlugen die Seitenscheibe ein und entwendeten die Handtasche. In der Handtasche befand sich die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Zeitgleich wurde ebenfalls ein Mitsubishi an gleicher Örtlichkeit aufgebrochen. Auch hier wurde die Scheibe eingeschlagen und eine Tasche gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang noch mal ganz deutlich:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück - ein kurzer Moment der Unachtsamkeit reicht Tätern aus. Schon sichtbar abgelegte Gegenstände laden zu Diebstählen ein.

Haben sie die Individualnummern von Geräten oder Dokumenten notiert ?

Notieren Sie Serien- und individuelle Nummern Ihrer Wertgegenstände - sie sind entscheidend für die Wiedererkennung. Mit diesen Nummern können die Gegenstände im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben werden. Nur mit individuellen Nummern kann gestohlenes Eigentum eindeutig zugeordnet werden.

Wenn Sie Hinweise haben, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell