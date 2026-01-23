POL-EN: Wetter/Herdecke/EN-Kreis: Intensive Kontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität_ Enge Zusammenarbeit mit mehreren Behörden.

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Wetter/Herdecke/EN-Kreis: Intensive Kontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität_ Enge Zusammenarbeit mit mehreren Behörden.

Wetter/Herdecke/EN-Kreis (ots)

Zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität führte gestern die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises in enger Zusammenarbeit mit Ordnungsbehörden, der Bundespolizei, sowie des Zolls einen groß angelegten Einsatz durch. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr kam es zu etlichen Kontrollen, unter anderem in den Städten Wetter und Herdecke. In Herdecke wurden beispielsweise Kioske und Geschäfte in den Fokus der Überprüfung von Polizei, Ordnungsamt und Zoll genommen. Hier wurden unter anderem die verkauften Waren überprüft, auch wurden die Kassensysteme einer Überprüfung unterzogen. Auf den Hauptstraßen, wie der Hagener Straße in Herdecke, aber auch in Straßenzügen am Ahlenberg kam es zu intensive Kontrollen des Verkehrs. Insgesamt fanden über 180 Fahrzeugkontrollen statt. Es wurden Bußgelder und Ordnungswidrigkeiten verhängt. Im Rahmen einer Kontrolle erfolgte eine Festnahme. Gegen diese Person lag ein Haftbefehl vor.

Insgesamt hat dieser Einsatz gerade vor dem Hintergrund der engen Zusammenarbeit mit anderen Behörden wieder gezeigt, wie wichtig es ist, gemeinsame Kontrollen durchzuführen. Bereits im letzten Jahr setzten sich die Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Behörden in Form eines "runden Tisches" zusammen, um gemeinsam die Einbruchskriminalität intensiv zu bekämpfen. Die Polizei dankt in diesem Zusammenhang nochmal für die professionelle Zusammenarbeit. Ziel aller ist es, dass Sicherheitsempfinden im Ennepe-Ruhr-Kreis zu stärken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell