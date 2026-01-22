Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln Wohnungstür auf

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Asbecker Straße kam es am 21.01.2026 in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 15:30 Uhr. Die Täter hebelten die Wohnungstür des Hauses auf und gelangten so in die Räume. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

