Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln Wohnungstür auf
Gevelsberg (ots)
Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Asbecker Straße kam es am 21.01.2026 in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 15:30 Uhr. Die Täter hebelten die Wohnungstür des Hauses auf und gelangten so in die Räume. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell