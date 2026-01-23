Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnhaus_ Täter stehlen Bargeld

Gevelsberg (ots)

Bargeld im mittleren dreistelligen Wert wurde bei einem Einbruch in eine Wohnung im Einfamilienhaus in der Straße Am Schilken am 22.1.2026 in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 19:30 Uhr gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Täter die Hauseingangstür und gelangten so in das Haus. Dort suchten die Täter nach Wertgegenständen und entwendeten das Bargeld. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell