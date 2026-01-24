Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses
Gevelsberg (ots)
Am Freitag, den 23.01.2026, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 23:05 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine rückwärtige Balkontür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heideschulstraße auf. In der Wohnung wurden Schränke geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Es wurde Goldschmuck entwendet. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)
