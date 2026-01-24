PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 23:05 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine rückwärtige Balkontür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heideschulstraße auf. In der Wohnung wurden Schränke geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Es wurde Goldschmuck entwendet. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

