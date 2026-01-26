PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Schwerer Verkehrsunfall_ Kind gerät unter Transporter und verstirbt später im Krankenhaus

Hattingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 23.1.2026 gegen 16:00 Uhr auf der Straße Auf der Höhe in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen rangierte ein 39-jähriger Hattinger mit seinem Transporter der Marke Fiat im Bereich einer Grundstückseinfahrt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch ein 4-jähriges Kind in der Einfahrt und geriet unter den Transporter. Dadurch wurde das Kind lebensbedrohlich verletzt und verstarb wenige Stunden später an den schweren Verletzungen im Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme erschien ein spezielles Unfallaufnahmeteam. Zahlreiche Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Seelsorger unterstützten vor Ort. Da es sich nach ersten Erkenntnissen um einen tragischen Unfall handelt, gibt die Polizei keine Informationen zu dem Beziehungsstatus der beteiligten Personen heraus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

