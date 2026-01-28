Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter erbeuten Schmuck und Münzen

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Teichstraße in Gevelsberg kam es am 27. Januar in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Münzen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell