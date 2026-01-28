Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter erbeuten Schmuck und Münzen
Gevelsberg (ots)
Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Teichstraße in Gevelsberg kam es am 27. Januar in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Münzen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell