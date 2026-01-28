PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter erbeuten Schmuck und Münzen

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Teichstraße in Gevelsberg kam es am 27. Januar in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Münzen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 12:16

    POL-EN: Gevelsberg: Versuchtes Raubdelikt_ Täter flüchten ohne Beute

    Gevelsberg (ots) - Zu einem versuchten Raubdelikt in einem Discounter an der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg kann es am 26.1.2026, gegen 16:25 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beobachtete ein Ladendetektiv, wie drei männliche Personen Gegenstände in einen mitgeführten Rucksack steckten. Dann gingen sie durch den Kassenbereich und versuchten den Laden zu ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:38

    POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln Terassentür auf

    Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Milsper Straße kam es zwischen dem 15. Januar 9:00 Uhr und dem 25. Januar 16:00 Uhr. Hier hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort wurde jedes Zimmer durchwühlt und nach Wertgegenständen gesucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:35

    POL-EN: Sprockhövel: Täter brechen in Wohnung ein_ Bargeld und Schmuck gestohlen

    Sprockhövel (ots) - Zu einem Einbruch in eine Erdgeschoßwohnung im Mehrfamilienhaus in der Straße Steinklippe kam es zwischen dem 23. Januar, 14:00 Uhr und dem 25. Januar, 16:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und Schmuck im hohen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren