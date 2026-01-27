Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Versuchtes Raubdelikt_ Täter flüchten ohne Beute

Gevelsberg (ots)

Zu einem versuchten Raubdelikt in einem Discounter an der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg kann es am 26.1.2026, gegen 16:25 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beobachtete ein Ladendetektiv, wie drei männliche Personen Gegenstände in einen mitgeführten Rucksack steckten. Dann gingen sie durch den Kassenbereich und versuchten den Laden zu verlassen. Die Ware wurde zuvor nicht bezahlt. Der Detektiv sprach die drei Personen umgehend an und bat sie ins Büro. Sofort kam es zu einer Rangele, die drei Täter versuchten zu flüchten und rissen sich dazu los. Der Landedetektiv konnte lediglich den Rucksack festhalten. Auf der Flucht aus dem Geschäft wurde noch eine 45-jähriger so zur Seite gestoßen, dass sie stürzte und sich leicht verletzte. Im Rucksack befanden sich Lebensmittel im zweistelligen Wert.

Folgende Täterbeschreibung liegt für alle drei Täter vor:

Ca. 17-19 Jahre

Dunkel gekleidet Südländisches Erscheinungsbild

Nach ersten Erkenntnissen sollten Sie sich in marokkanischer Sprache unterhalten haben.

Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Die Kriminalpolizei hat sie Ermittlungen ausgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell