Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter erbeuten Schmuck
Gevelsberg (ots)
In eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Haufer Str. brachen Täter am 27. Januar in der Zeit zwischen 7:40 Uhr und 20:15 Uhr ein. Nach ersten Erkenntnissen brachen sie die Wohnungstür gewaltsam auf und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie in den Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck im mittleren vierstelligen Wert gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell