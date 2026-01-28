PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter erbeuten Schmuck

Gevelsberg (ots)

In eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Haufer Str. brachen Täter am 27. Januar in der Zeit zwischen 7:40 Uhr und 20:15 Uhr ein. Nach ersten Erkenntnissen brachen sie die Wohnungstür gewaltsam auf und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie in den Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck im mittleren vierstelligen Wert gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 09:42

    POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Einfamilienhaus ein_ Goldmünzen und Schmuck gestohlen

    Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Siepen kam es am 27. Januar in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 20:15 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Es wurden Goldmünzen und Schmuck im mittleren dreistelligen Wert gestohlen. ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:37

    POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter erbeuten Schmuck und Münzen

    Gevelsberg (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Teichstraße in Gevelsberg kam es am 27. Januar in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 12:16

    POL-EN: Gevelsberg: Versuchtes Raubdelikt_ Täter flüchten ohne Beute

    Gevelsberg (ots) - Zu einem versuchten Raubdelikt in einem Discounter an der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg kann es am 26.1.2026, gegen 16:25 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beobachtete ein Ladendetektiv, wie drei männliche Personen Gegenstände in einen mitgeführten Rucksack steckten. Dann gingen sie durch den Kassenbereich und versuchten den Laden zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren