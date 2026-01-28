Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter erbeuten Schmuck

Gevelsberg (ots)

In eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Haufer Str. brachen Täter am 27. Januar in der Zeit zwischen 7:40 Uhr und 20:15 Uhr ein. Nach ersten Erkenntnissen brachen sie die Wohnungstür gewaltsam auf und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie in den Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck im mittleren vierstelligen Wert gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

