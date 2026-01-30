Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF

Enzkreis) - Pforzheim

Neuhausen - Demonstration von Fahrradfahrern am Samstag - Erhebliche Verkehrsbehinderungen möglich

Pforzheim (ots)

Bei einer Versammlung von Fahrradfahrern am kommenden Samstag (31. Januar) muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Teilen Pforzheims und des Enzkreises gerechnet werden.

Die Versammlung findet mit jetzigem Stand im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 15 Uhr statt. Hinzu kommen An- und Abreise der Teilnehmer per Fahrrad am Morgen und am Nachmittag.

Die geplante Wegstrecke führt von Pforzheim ausgehend ab der Staatsanwaltschaft in der Lindenstraße über die Bahnhofstraße stadtauswärts, wobei auf dem Leopoldplatz eine Zwischenkundgebung geplant ist. Weiter verläuft die Fahrraddemo über die Goethestraße, Zerrennerstraße, Leopoldstraße, Dillsteiner Straße, Bleichstraße, Kallhardbrücke, Calwer Straße / B 463, Huchenfelder Straße, L 574, Schellbronner Straße, Hohenwarter Straße, Pforzheimer Straße.

Zwischen Schellbronn und Neuhausen ist eine Gedenkminute geplant. Im Anschluss wird die Rückfahrt auf derselben Strecke erfolgen, allerdings von der Bleichstraße direkt über die Leopoldstraße in die Bahnhofstraße / Fußgängerzone.

Es muss insbesondere auf der Landesstraße 574 zwischen Pforzheim-Kupferhammer und Neuhausen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Ein Überholen der Versammlungsteilnehmer wird nicht möglich sein. Um die Verkehrssicherheit und einen störungsfreien Verlauf der Versammlung zu gewährleisten, ist die Polizei mit mehreren Beamten im Einsatz. Es wird auf der gesamten Strecke außerorts eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h eingerichtet. Die Strecke wird abschnittsweise von der Polizei gesperrt werden.

Die Würmtalstraße ist über mehrere Wochen hinweg wegen Bauarbeiten gesperrt, sodass für den Zeitraum der Gedenkfahrt keine entsprechende Umleitung ausgeschildert werden kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell