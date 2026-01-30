Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Unverschlossene Pkw waren Ziel von Diebstählen

Enzkreis (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Donnerstag in der Gemeinde Illingen Ausschau nach unverschlossenen Fahrzeugen gehalten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ging bislang unbekannte Täterschaft, zwischen 18:00 Uhr und 6 Uhr, an geparkte Fahrzeuge heran und prüfte ob diese unverschlossen seien. Bei insgesamt acht geparkten Fahrzeugen wurde sie fündig und entwendete hieraus Bargeld. Ein weiteres Fahrzeug war nach derzeitigem Kenntnisstand verschlossen und wurde auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Zeugen sowie Hinweisgeber, die Angaben zu dem bzw. den Täter/n geben können, werden gebeten, sich beim sachbearbeitenden Polizeiposten Maulbronn unter 07043 12100-0 oder beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Zur Vorbeugung der Taten, welche in sehr kurzer Zeit verübt werden können, rät die Polizei: -Vergewissern sie sich immer, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. (Funkblocker können das Funksignal der Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern) -Schließen Sie die Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios -Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. (Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollte beim Verlassen des Wagens entfernt werden) -Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum -Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keinerlei Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell