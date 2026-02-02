Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - In kurzer Zeit knapp zwei Dutzend Verstöße geahndet

Calw (ots)

Das Polizeirevier Calw hat am Samstag zwischen 8 Uhr und 12 in dessen Revierbereich mobile Kontrollen durchgeführt. Beamte überprüften dabei verstärkt die Einhaltung der Verkehrsvorschriften.

Insgesamt wurden 21 Verstöße festgestellt. In 18 Fällen stellten die Beamten Verstöße gegen die Sicherungspflicht fest. In zwei Fällen nutzten Fahrzeugführer während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon. Zudem ergab sich in einem Fall der Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten nahmen hierzu weiterführende Ermittlungen auf. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erheblichen gefahren der Ablenkung im Straßenverkehr hin. Bereits eine kurze Unachtsamkeit kann schwerwiegende Folgen haben.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell