Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verpuffung in Garage: 45-Jähriger schwerverletzt

Heubisch (ots)

Ein 45-Jähriger wurde am Samstagnachmittag in Heubisch durch eine Verpuffung schwerverletzt. Der Mann arbeitete in seiner Garage an einem Fahrzeug. Vermutlich aufgrund austretenden Benzins in Kombination mit einem Gasheizgerät kam es zur Entzündung in dem Gebäude. Der 45-Jährige wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Unbeteiligte wurden nicht verletzt. An der Garage entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Das angrenzende Wohnhaus ist nach der Verpuffung aktuell nicht mehr bewohnbar. Zum genauen Unglückshergang hat der Brandursachenermittler der KPI Saalfeld die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell