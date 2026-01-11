PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Junge Frau verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Hirschberg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 06:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Hirschberg und der Ortslage Juchhöh. Hierbei fuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Dacia von Hirschberg in Richtung Juchhöh. In einer Linkskurve kam sie bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts auf die Bankette, woraufhin das Fahrzeug ins Schleudern geriet, sich um 180 Grad drehte und auf der anderen Straßenseite von der Fahrbahn abkam, wo das Fahrzeug schließlich auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Die Fahrzeugführerin konnte sich nicht allein aus dem Gurt befreien, weshalb die Feuerwehr zu Hilfe kommen musste. Zum Glück verletzte sich die Frau nur leicht. Am Fahrzeug dagegen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 10:44

    LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

    Sonneberg/ Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Freitag, den 09.01.2026, ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle im Landkreis Sonneberg mit leicht verletzten Personen. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein Kleintransporter die Robert-Hartwig-Straße in Sonneberg und beabsichtigte nach links auf die Ernst-Moritz-Arndt-Straße abzubiegen. Zeitgleich querte ein Passant die Fußgängerampel auf der Hauptstraße, welche ebenfalls grün ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:34

    LPI-SLF: Wetter- und Straßenlage zum Wochenende im Landkreis Sonneberg

    Landkreis Sonneberg (ots) - Andauernder Schneefall und winterglatte Fahrbahnen forderten im Landkreis Sonneberg alle Verkehrsteilnehmer. Insbesondere in den höher gelegenen Regionen blieben vermehrt Sattelzüge an Hanglagen stehen, wodurch der fließende Verkehr beeinflusst wurde. Nichtsdestotrotz wurden von Freitag, den 09.01.2026, bis Sonntag, den 11.01.2026, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren