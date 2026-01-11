Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Junge Frau verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Hirschberg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 06:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Hirschberg und der Ortslage Juchhöh. Hierbei fuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Dacia von Hirschberg in Richtung Juchhöh. In einer Linkskurve kam sie bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts auf die Bankette, woraufhin das Fahrzeug ins Schleudern geriet, sich um 180 Grad drehte und auf der anderen Straßenseite von der Fahrbahn abkam, wo das Fahrzeug schließlich auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Die Fahrzeugführerin konnte sich nicht allein aus dem Gurt befreien, weshalb die Feuerwehr zu Hilfe kommen musste. Zum Glück verletzte sich die Frau nur leicht. Am Fahrzeug dagegen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

