Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenhinweise gesucht- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, sowie Sachbeschädigung an einem abgestellten Fahrzeug

Neuhaus am Rennweg/ Sonneberg (ots)

Am 09.01.2026 stellte die Geschädigte ihren Pkw in Sonneberg auf dem Parkplatz hinter dem City-Center ab. Im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:45 Uhr zerkratzte eine bislang unbekannte Person das Fahrzeug. Konnte jemand die Tat beobachten oder kann Hinweise zum Verursacher geben?

Am selben Tag verursachte ein Fahrzeugführer/-in einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Fitness Camp Neuhaus am Rennweg in der Semmelweisstraße 12. Hierbei fuhr die Person gegen 21:00 Uhr gegen den dortigen Holzzaun und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der/ die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle, ohne seine Personalien bekannt zu geben. Ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich in der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden und sachdienliche Hinweise bekannt zu geben. Telefon: 03675/8750

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

