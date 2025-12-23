Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Bootskriminalität: Konstanzer Fahnder in Portugal und Griechenland erfolgreich - Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Auch in diesem Jahr waren die Beamten des beim Polizeipräsidium Einsatz angesiedelten Kompetenzzentrums Bootskriminalität (KBK) der Wasserschutzpolizeistation Konstanz mehrere Wochen im europäischen Ausland im Einsatz, um ihre Expertise weiterzugeben und gemeinsam mit den Sicherheitskräften vor Ort gestohlene Sportboote, Außenbordmotoren sowie Bootstrailer aufzuspüren.

Bei der jährlich stattfindenden und von der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex koordinierten europäischen Fahndungsaktion namens "JAD Mobile 8" (englisch: Joint Action Days Mobile) waren im Jahr 2025 mehrere hundert Beamtinnen und Beamte aus 26 Nationen beteiligt.

Für Deutschland lag die Koordination der Fahndungsaktion beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW). Über dieses wurden auch die Experten des KBK Ende Oktober als Teil eines multinationalen Spezialistenteams nach Portugal entsandt. Dort war in diesem Jahr der Haupteinsatzort. Unterstützt von Frontex-Kollegen aus Griechenland, Italien, Portugal und Rumänien fahndeten sie unter deutsch-niederländischer Leitung.

Schwerpunkt des Einsatzes waren ausgesuchte Yachthäfen und Trockenliegeplätze entlang der gesamten Küste der Algarve und im Großraum Lissabon. Zeitgleich wurden an den EU-Außengrenzen von Moldawien, Serbien und der Türkei verstärkt gleichgelagerte Kontrollen durchgeführt. Die Ergebnisse sprechen für sich: Es wurden 32 gestohlene Sportboote und 87 entwendete Außenbordmotoren im Gesamtwert von ca. 750.000 EUR sowie drei Kraftfahrzeuge sichergestellt. Der überwiegende Teil der aufgefundenen Boote und Motoren stammt aus Portugal.

Bereits im Mai 2025 fand ein gleichgelagerter Einsatz der Konstanzer Fahnder im Bereich Athen und auf der Peleponnes statt. Dort konnten zwei hochwertige Schlauchboote, 20 manipulierte Außenbordmotoren und ein Motorrad im Gesamtwert von ca. 200.000 Euro sichergestellt werden.

Bei beiden Aktionen wurden insgesamt ca. 2.400 Sportboote, Innen- und Außenbordmotoren sowie Sportboottrailer überprüft. Neben dem nautischen Diebesgut ging den Ermittlern auch ein Mann ins Netz, der eine Motoryacht zum Drogenschmuggel nutzte. Er sitzt nun deswegen in Haft und die Yacht wurde beschlagnahmt.

Boote werden von Kriminellen zunehmend für Drogenschmuggel und das Einschleusen von Menschen verwendet. Wie skrupellos die Täter handeln, zeigt ein Fall, der sich während der JAD Mobile 8 ereignete: Ein Patrouillenboot der portugiesischen Polizei wollte ein hochmotorisiertes Boot stoppen, in dem mutmaßlich Drogen transportiert wurden. Die Täter rammten das Boot der Fahnder. Bei diesem rücksichtslosen Vorgehen wurden mehrere Kollegen schwer verletzt.

Bei dem diesjährigen europaweiten Großeinsatz JAD Mobile 8 wurden neben den Booten und Außenbordmotoren außerdem 694 gestohlene Fahrzeuge, 445 entwendete Fahrzeugteile, 12 Tonnen Drogen und 24 Schusswaffen sichergestellt.

Zusatzinformationen:

Bei den regelmäßig stattfindenden, gemeinsamen europäischen Fahndungsaktionen, die im Rahmen der EMPACT-Sicherheitsinitiative der EU-Kommission durchgeführt werden, liegt der Fokus auf der Bekämpfung des grenzüberschreitenden Menschenhandels, der Schleusung, des Drogenschmuggels, der Dokumentenfälschung sowie der Kfz-Kriminalität. Im Jahr 2010 richtete die Europäische Union erstmalig einen Politikzyklus ein, um eine verbesserte Kontinuität bei der Bekämpfung der schweren internationalen und organisierten Kriminalität zu gewährleisten. Die Bekämpfung der organisierten Eigentumskriminalität ist eine der Prioritäten, für die das LKA BW in Deutschland wegweisend ist.

Das KBK, das dem Polizeipräsidium Einsatz angegliedert ist, nahm 2001 seine Arbeit auf und koordiniert im Auftrag des LKA BW in Deutschland die Fahndungsmaßnahmen nach gestohlenen Sportbooten, Außenbordmotoren und Sportboottrailern - allesamt begehrtes Diebesgut. Seither konnten unter Beteiligung des KBK europaweit und in Übersee gestohlene Sportboote, Außenbordmotoren und Bootstrailer im Wert von über 56 Millionen Euro sichergestellt werden. Das KBK ist insbesondere mit der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex und Europol eng verknüpft.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell