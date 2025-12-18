Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und des LKA BW: Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft lässt mutmaßliches Mitglied des Islamischen Staates festnehmen

Stuttgart (ots)

Seit dem gestrigen Mittwoch, 17. Dezember 2025, befindet sich auf Antrag des Staatsschutzzentrums Baden-Württemberg bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart ein 39-jähriger syrischer Staatsangehöriger in Haft.

Im vom Oberlandesgericht Stuttgart erlassenen Haftbefehl wird dem Beschuldigten ein Verbrechen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland gemäß §§ 129a Abs. 1 Nr. 1, 129b Abs. 1 S.1 und 2 StGB zur Last gelegt.

Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, im Zeitraum von September 2016 bis November 2016 im Irak für den "Islamischen Staat (IS)" an der Entwicklung und Produktion von Rüstungsgütern beteiligt gewesen zu sein und dafür eine monatliche Entlohnung erhalten zu haben. Der Beschuldigte soll im Laufe des Jahres 2020 nach Deutschland gereist sein.

Die Festnahme am gestrigen Mittwoch im Raum Stuttgart erfolgte durch das Staatsschutz- und Anti-Terrorismuszentrum (SAT BW) beim Landeskriminalamt, das die polizeilichen Ermittlungen in diesem Verfahren führt.

Der Beschuldigte wurde dem Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts Stuttgart vorgeführt, der den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Zusatzinformation: Im seit Anfang des Jahres 2025 bestehenden Staatsschutzzentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft sind sechs Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsanwälte sowie ein Leitender Oberstaatsanwalt tätig. Dieses arbeitet eng mit dem Staatsschutz- und Anti-Terrorismuszentrum (SAT BW) beim Landeskriminalamt zusammen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell