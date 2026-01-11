PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Sonneberg/ Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitag, den 09.01.2026, ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle im Landkreis Sonneberg mit leicht verletzten Personen.

Gegen 17:30 Uhr befuhr ein Kleintransporter die Robert-Hartwig-Straße in Sonneberg und beabsichtigte nach links auf die Ernst-Moritz-Arndt-Straße abzubiegen. Zeitgleich querte ein Passant die Fußgängerampel auf der Hauptstraße, welche ebenfalls grün zeigte. Der Fahrer des Transporters übersah den Fußgänger beim Abbiegen und es kam zum Unfall. Der Geschädigte trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon.

Am selben Tag, gegen 19:00 Uhr, kam es in Steinheid im Kreuzungsbereich der B281 und der Festeburgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei beabsichtigte der Unfallverursacher die B281 gradlinig in Richtung Schanzweg zu überqueren. Der Fahrer übersah den von rechts herannahenden Pkw und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision. Beide Fahrzeugführer, sowie eine Mitfahrerin des Unfallgeschädigten wurden hierbei leicht verletzt und in weiterer Folge im Krankenhaus Sonneberg ambulant versorgt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld

