Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt / Saalfeld (ots)

Am Freitag, gegen 21:00 Uhr, wurde in der Ludwigstraße in Rudolstadt der 54- jährige Fahrer eines Citroen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Am Samstag, gegen 15:45 Uhr, wurde in Saalfeld der 52-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW kontrolliert, hier ergab der durchgeführte Atemalkoholstest einen Wert von über 1,4 Promille. In beiden Fällen wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

