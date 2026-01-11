Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss
Rudolstadt / Saalfeld (ots)
Am Freitag, gegen 21:00 Uhr, wurde in der Ludwigstraße in Rudolstadt der 54- jährige Fahrer eines Citroen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.
Am Samstag, gegen 15:45 Uhr, wurde in Saalfeld der 52-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW kontrolliert, hier ergab der durchgeführte Atemalkoholstest einen Wert von über 1,4 Promille. In beiden Fällen wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
