Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wetter- und Straßenlage zum Wochenende im Landkreis Sonneberg

Landkreis Sonneberg (ots)

Andauernder Schneefall und winterglatte Fahrbahnen forderten im Landkreis Sonneberg alle Verkehrsteilnehmer. Insbesondere in den höher gelegenen Regionen blieben vermehrt Sattelzüge an Hanglagen stehen, wodurch der fließende Verkehr beeinflusst wurde.

Nichtsdestotrotz wurden von Freitag, den 09.01.2026, bis Sonntag, den 11.01.2026, verhältnismäßig wenige Verkehrsunfälle aufgrund der Witterungsverhältnisse bei der Polizeiinspektion Sonneberg gemeldet.

Im Rahmen dieser bekannt gewordenen Verkehrsunfälle wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Demzufolge kann rückblickend eine positive Bilanz gezogen werden. Seitens der Polizeiinspektion erfolgt weiterhin die Bitte, angesichts der andauernden, besonderen Verkehrsbedingungen, die gegenseitige Rücksichtnahme und Sorgfalt im Straßenverkehr aufrechtzuerhalten und besondere Beachtung zu schenken.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell