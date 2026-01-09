Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere glättebedingte Unfälle am Vormittag - überwiegend Sachschäden

Landkreise Saalfeld- Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kam es heute von den frühen Morgenstunden an bis 14 Uhr zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse. Meura-Rohrbach: Gegen 05:30 Uhr geriet ein PKW auf verschneiter Fahrbahn von der Straße, fuhr einen Hang hinunter und prallte gegen einen Baum. Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Königsee: Kurz darauf rutschten zwei PKW, die in entgegengesetzte Richtungen fuhren, beim Vorbeifahren aufgrund von Schnee und Eis ineinander. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Beutelsdorf - Landesstraße 2391: An einer Engstelle kam es ebenfalls zu einem Unfall, nachdem ein PKW versuchte, an einem Schneepflug im Gegenverkehr vorbeizufahren. Auch hier blieb es bei Sachschaden, Personen blieben unverletzt.

Auch im Landkreis Saale-Orla-Kreis kam es heute in den frühen Morgenstunden aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse zu mehreren Verkehrsunfällen. Rosenthal am Rennsteig - Lobensteiner Straße: Kurz vor 06.00 Uhr kam eine 59-jährige Fahrerin von der Straße ab und prallte mit ihrem PKW gegen eine Mauer. Der Wagen wurde beschädigt, die Fahrerin blieb unverletzt. Tanna: Kurz vor 07:00 Uhr geriet ein PKW von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenschild. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und am Schild, Personen wurden nicht verletzt. Bad Lobenstein - Neuendorf: Kurz vor 09:00 Uhr kam ein LKW aufgrund winterlicher Straßenbedingungen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die Bayerische Straße wurde zeitweise voll gesperrt.

Der Winter führte auch im Landkreis Sonneberg zu einigen Unfällen: Neuhaus am Rennweg - Lichte (B281): Kurz nach 06:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 281 zwischen Neuhaus am Rennweg und Lichte zu einer umfangreichen Verkehrsstörung. Mehrere LKW und PKW blieben aufgrund der winterlichen Bedingungen liegen, wodurch der Verkehr zeitweise vollständig zum Erliegen kam. Sonneberg - Eschentaler Straße: Gegen 09:30 Uhr kollidierte ein Winterdienstfahrzeug mit einem abgestellten PKW. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Sonneberg: Kurz nach 11:00 Uhr kam es während Straßenräumarbeiten in der Straße "Bromberg" durch ein Winterdienstfahrzeug zu einer Kollision mit einem vorbeifahrenden PKW. Auch hier blieben alle Beteiligten unverletzt.

