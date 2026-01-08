Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: 8-Jähriger verursacht nicht unerheblichen Sachschaden durch Hantieren mit Buntlack
Rudolstadt (ots)
Am Mittwochabend bemerkten Zeugen in der Johannes-Kepler-Straße in Rudolstadt, dass ein zunächst Unbekannter mehrere geparkte Fahrzeuge sowie Glascontainer mit roter Farbe beschmiert hatte. Weiterhin wurden in einem Hausflur noch Wände, Schuhe sowie weitere, persönliche Gegenstände von Bewohnern des betroffenen Hauses beschmiert. Es stellte sich dann heraus, dass mutmaßlich ein 8-Jähriger mit witterungsfestem, roten Buntlack hantiert und dadurch die beschriebenen Oberflächen beschmutzt hatte. Die Daten des strafunmündigen Kindes wurden erhoben, es wurden acht Geschädigte erfasst.
