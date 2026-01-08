Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rottmar (ots)

Am Mittwoch, gegen 12.20 Uhr, befuhr der 88-jährige Fahrer eines PKW die B 89 in Höhe Abzweig Rottmar. Hier überholte er einen vor ihm fahrenden LKW. Im Gegenverkehr befand sich zeitgleich der 35-jährige Fahrer eines PKW. Folglich kam es zum Frontalzusamenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 35-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell