Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung
Uhlstädt-Kirchhasel (ots)
Am Dienstag, dem 06.01.2026, führte die Polizei in einer 30er Zone in der Rudolstädter Straße in Uhlstädt Kirchhasel Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Zeit von 13.45 - 19.00 Uhr wurde insgesamt 870 Fahrzeuge gemessen, welche von Rudolstadt in Richtung Jena fuhren. Von den gemessenen Fahrzeugen, waren 45 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Von den 45 Fahrzeugen müssen neun mit einem Bußgeld und der Rest mit einem Verwarngeld rechnen. Die Höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 61 km/h.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell