LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung

Sonneberg (ots) - Am Montag, dem 05.01.2026, kam es gegen 13.00 Uhr in der Neuhäuser Straße in Sonneberg zu einem Auffahrunfall. Drei Pkw befuhren hintereinander die Straße. Der erste Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der Fahrer des hintersten Fahrzeugs zu spät und fuhr auf den mittleren Pkw auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf das vorderste Fahrzeug geschoben. Bei dem Unfall wurde eine Person ...

