Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Jungtier prallt gegen Auto
Saalfeld (ots)
In Kleingeschwenda auf der Saalfelder Höhe, kam es am Montagabend zu einem ungewöhnlichen Unfall. Eine 49-jährige Autofahrerin war gegen 17.45 Uhr unterwegs, als plötzlich ein Jungtier von einem Feld auf die Straße lief. Die Fahrerin bremste sofort, doch das Tier prallte gegen die Beifahrertür. Sowohl die Frau als auch das Tier blieben unverletzt, am Auto entstand jedoch Sachschaden. Das Jungtier gehört der örtlichen Agrargenossenschaft, die sich anschließend darum kümmerte. Die Polizei nahm den Unfall auf.
