Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 33-Jähriger verunfallt mehrfach

L2349 Tegau (ots)

Am Montagbachmittag kam es auf der Landesstraße 2349 bei Tegau zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Polizeibeamte stellten gegen 13.30 Uhr einen Pkw fest, der in einer Kurve neben der Fahrbahn entgegen der Fahrtrichtung auf einem Feld stand, ohne dass ein Fahrer zugegen war. Ermittlungen sowie ein zufällig geführtes Gespräch mit Mitarbeitern des Winterdienstes ergaben, dass ein 33-Jähriger bereits zuvor gegen 12.00 Uhr mit dem Fahrzeug verunfallt und durch einen Mitarbeiter des Winterdienstes aus dem Feld gezogen worden war. Kurz darauf kam der Pkw erneut unweit des ersten Unfallortes von der Fahrbahn ab, der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Mann konnte später in seiner Wohnung mit über zwei Promille Alkohol angetroffen werden; eine doppelte Blutprobenentnahme wurde angeordnet, um die Behauptung, erst nach den beiden Unfällen Alkohol konsumiert zu haben, zu überprüfen. Der Führerschein wurde sichergestellt, mehrere Anzeigen wurden gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

