LPI-SLF: Kabeldiebstahl an E-Ladestationen - Polizei sucht Zeugen

Bad Blankenburg (ots)

Am Montagmorgen, dem 05.01.2026 gegen 3.00 Uhr, haben Unbekannte in der Straße "Zu den Pfarreichen" in Bad Blankenburg mehrere Ladekabel von E-Ladestationen für Elektrofahrzeuge, sogenannten Wallboxen, gestohlen. Die Täter trennten die Kabel gewaltsam ab und flüchteten anschließend vom Tatort.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder wem entsprechende Kabel zum Kauf angeboten wurden, wird gebeten, sich unter dem Aktenzeichen 0002626/2026 bei der Saalfelder Polizei zu melden (Tel.: 03671 560).

