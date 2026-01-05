Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Einfamilienhauses- zwei Schwerverletzte

Föritztal/ Rottmar (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Rottmar zum Brand eines Einfamilienhauses. Aus bisher unbekannter Ursache kam es in der Küche des Hauses kurz nach 14 Uhr zur Brandentwicklung. In der Folge wurden ein 85-Jähriger sowie eine 86-Jährige schwerverletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Gesundheitszustand der beiden Bewohner ist weiterhin kritisch. Auch eine 59-jährige Frau wurde durch den Brand leichtverletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, aufgrund der Löscharbeiten kam es zur zeitweisen Sperrung der Straße. Darüber hinaus befand sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur genauen Brandursache für die KPI Saalfeld die Ermittlungen - diese dauern noch an. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro - das Gebäude ist momentan nicht bewohnbar.

