PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Einfamilienhauses- zwei Schwerverletzte

Föritztal/ Rottmar (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Rottmar zum Brand eines Einfamilienhauses. Aus bisher unbekannter Ursache kam es in der Küche des Hauses kurz nach 14 Uhr zur Brandentwicklung. In der Folge wurden ein 85-Jähriger sowie eine 86-Jährige schwerverletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Gesundheitszustand der beiden Bewohner ist weiterhin kritisch. Auch eine 59-jährige Frau wurde durch den Brand leichtverletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, aufgrund der Löscharbeiten kam es zur zeitweisen Sperrung der Straße. Darüber hinaus befand sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur genauen Brandursache für die KPI Saalfeld die Ermittlungen - diese dauern noch an. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro - das Gebäude ist momentan nicht bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:42

    LPI-SLF: Mann öffnet Tür mit Schreckschusswaffe

    Pößneck (ots) - Am Sonntag, dem 04.01.2026, gegen 22:00 Uhr wurden Polizeibeamte aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung in die Julius-Fucik-Straße in Pößneck gerufen. Als sich die Wohnungstür des Verursachers öffente, erkannten die Beamten eine Person, die einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand hielt. Aus Gründen der Eigensicherung mussten die Einsatzkräfte sofort körperlichen Zwang anwenden, den ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:57

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

    Saalfeld (ots) - Am Sonntag, dem 04.01.2026, gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der B 281 zwischen Saalfeld und Arnsgereuth ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 84-jähriger Fahrer und seine 85-jährige Beifahrerin befuhren die B 281 in Richtung Arnsgereuth, als der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde leicht, die Beifahrerin ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:55

    LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

    Saalfeld/Unterwellenborn (ots) - Am Samstag, dem 03.01.2026, gegen 23:30 Uhr kontrollierten Beamte der Saalfelder Polizei in der Langenschader Straße in Unterwellenborn einen 33-jährigen Nissan-Fahrer. Während der Kontrolle wurde ein sogenannter Drogenvortest durchgeführt, der Hinweise auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln liefert. Der Test reagierte bei dem 33-Jährigen positiv auf THC ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren