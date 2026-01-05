PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann öffnet Tür mit Schreckschusswaffe

Pößneck (ots)

Am Sonntag, dem 04.01.2026, gegen 22:00 Uhr wurden Polizeibeamte aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung in die Julius-Fucik-Straße in Pößneck gerufen. Als sich die Wohnungstür des Verursachers öffente, erkannten die Beamten eine Person, die einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand hielt.

Aus Gründen der Eigensicherung mussten die Einsatzkräfte sofort körperlichen Zwang anwenden, den 53-jährigen Mann zu Boden bringen und fesseln. Während der Maßnahme leistete der Mann Widerstand. Der pistolenähnlicher Gegenstand, stellte sich anschließend als Schreckschusswaffe heraus.

In der Wohnung stellten die Beamten weitere verbotene Gegenstände, darunter einen Schlagring, fest. Während des Einsatzes versuchte zudem ein 40-jähriger Mann, in die Wohnung zu gelangen, und beleidigte dabei die eingesetzten Polizeibeamten.

Die Schreckschusswaffe sowie die verbotenen Gegenstände wurden sichergestellt. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

