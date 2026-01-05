PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Räumfahrzeug kommt ins Schleudert und kollidiert mit Wohnhaus: Hoher Sachschaden

LPI-SLF: Räumfahrzeug kommt ins Schleudert und kollidiert mit Wohnhaus: Hoher Sachschaden
  • Bild-Infos
  • Download

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Samstagabend fuhr ein Winterräumfahrzeug in Neuhaus am Rennweg gegen ein Haus und beschädigte dieses dadurch nicht unerheblich. Gegen 19 Uhr geriet der 22-jährige Fahrer des Unimogs aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in der Mittelbergstraße ins Schleudern. Dann kam es zum Zusammenstoß mit einem an der Straße befindlichen Wohnhaus, sodass Schaden in Höhe von ca. 60.000 Euro entstand. Auch das Räumfahrzeug wurde nicht unerheblich beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr stützte das Haus zwischenzeitlich ab. Weitere Erkenntnisse zum Zustand des Hauses liegen nicht vor, die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 12:03

    LPI-SLF: Brand eines Einfamilienhauses- zwei Schwerverletzte

    Föritztal/ Rottmar (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in Rottmar zum Brand eines Einfamilienhauses. Aus bisher unbekannter Ursache kam es in der Küche des Hauses kurz nach 14 Uhr zur Brandentwicklung. In der Folge wurden ein 85-Jähriger sowie eine 86-Jährige schwerverletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Gesundheitszustand der beiden Bewohner ist weiterhin ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:42

    LPI-SLF: Mann öffnet Tür mit Schreckschusswaffe

    Pößneck (ots) - Am Sonntag, dem 04.01.2026, gegen 22:00 Uhr wurden Polizeibeamte aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung in die Julius-Fucik-Straße in Pößneck gerufen. Als sich die Wohnungstür des Verursachers öffente, erkannten die Beamten eine Person, die einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand hielt. Aus Gründen der Eigensicherung mussten die Einsatzkräfte sofort körperlichen Zwang anwenden, den ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:57

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

    Saalfeld (ots) - Am Sonntag, dem 04.01.2026, gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der B 281 zwischen Saalfeld und Arnsgereuth ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 84-jähriger Fahrer und seine 85-jährige Beifahrerin befuhren die B 281 in Richtung Arnsgereuth, als der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde leicht, die Beifahrerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren