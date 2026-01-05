LPI-SLF: Räumfahrzeug kommt ins Schleudert und kollidiert mit Wohnhaus: Hoher Sachschaden

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Neuhaus am Rennweg

Am Samstagabend fuhr ein Winterräumfahrzeug in Neuhaus am Rennweg gegen ein Haus und beschädigte dieses dadurch nicht unerheblich. Gegen 19 Uhr geriet der 22-jährige Fahrer des Unimogs aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in der Mittelbergstraße ins Schleudern. Dann kam es zum Zusammenstoß mit einem an der Straße befindlichen Wohnhaus, sodass Schaden in Höhe von ca. 60.000 Euro entstand. Auch das Räumfahrzeug wurde nicht unerheblich beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr stützte das Haus zwischenzeitlich ab. Weitere Erkenntnisse zum Zustand des Hauses liegen nicht vor, die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

