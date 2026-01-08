PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit drei Schwerverletzten

B88/ Rudolstadt (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der Bundesstraße 88 in Rudolstadt zu einem Unfall mit drei Schwerverletzten. Ein 86-Jähriger befuhr mit seinem Mitsubishi die B 88/ Blankenburger Straße in Richtung Bad Blankenburg. An der Einmündung An der Molkerei kam es zum Zusammenstoß mit einer 57-Jährigen, die mit einem Opel unterwegs war. Die Frau wollte aus der Straße An der Molkerei auf die Blankenburger Straße auffahren. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 86-Jährige sowie seine 83-jährige Beifahrerin wurden durch die Kollision schwerverletzt. Die Feuerwehr musste die Unfallverursacherin aus ihrem PKW befreien. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie zur Bergung der PKW kam es zwischen 15.15 Uhr bis gegen 16.30 Uhr zur zeitweisen Vollsperrung der Strecke. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 09:20

    LPI-SLF: Freie Sicht im Auto

    Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots) - Winterliche Temperaturen sorgen für ein bekanntes Ärgernis: vereiste oder verschneite Autoscheiben. Im Sinne der Verkehrssicherheit ist eine gute Sicht im Auto unerlässlich. Doch gerade im Winter kann das zur Herausforderung werden. Das Fahrzeug muss überall von Eis und Schnee befreit werden. Es reicht nicht aus nur ein Sichtfenster an der Windschutzscheibe ins Eis zu kratzen. Alle Scheiben, Spiegel, ...

  • 08.01.2026 – 08:38

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Rottmar (ots) - Am Mittwoch, gegen 12.20 Uhr, befuhr der 88-jährige Fahrer eines PKW die B 89 in Höhe Abzweig Rottmar. Hier überholte er einen vor ihm fahrenden LKW. Im Gegenverkehr befand sich zeitgleich der 35-jährige Fahrer eines PKW. Folglich kam es zum Frontalzusamenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 35-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeug ...

  • 07.01.2026 – 13:42

    LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung

    Uhlstädt-Kirchhasel (ots) - Am Dienstag, dem 06.01.2026, führte die Polizei in einer 30er Zone in der Rudolstädter Straße in Uhlstädt Kirchhasel Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Zeit von 13.45 - 19.00 Uhr wurde insgesamt 870 Fahrzeuge gemessen, welche von Rudolstadt in Richtung Jena fuhren. Von den gemessenen Fahrzeugen, waren 45 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Von den 45 Fahrzeugen müssen neun mit einem Bußgeld und der Rest mit einem Verwarngeld rechnen. Die ...

