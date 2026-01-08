Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit drei Schwerverletzten

B88/ Rudolstadt (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der Bundesstraße 88 in Rudolstadt zu einem Unfall mit drei Schwerverletzten. Ein 86-Jähriger befuhr mit seinem Mitsubishi die B 88/ Blankenburger Straße in Richtung Bad Blankenburg. An der Einmündung An der Molkerei kam es zum Zusammenstoß mit einer 57-Jährigen, die mit einem Opel unterwegs war. Die Frau wollte aus der Straße An der Molkerei auf die Blankenburger Straße auffahren. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 86-Jährige sowie seine 83-jährige Beifahrerin wurden durch die Kollision schwerverletzt. Die Feuerwehr musste die Unfallverursacherin aus ihrem PKW befreien. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie zur Bergung der PKW kam es zwischen 15.15 Uhr bis gegen 16.30 Uhr zur zeitweisen Vollsperrung der Strecke. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

