Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Freie Sicht im Auto

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Winterliche Temperaturen sorgen für ein bekanntes Ärgernis: vereiste oder verschneite Autoscheiben. Im Sinne der Verkehrssicherheit ist eine gute Sicht im Auto unerlässlich. Doch gerade im Winter kann das zur Herausforderung werden. Das Fahrzeug muss überall von Eis und Schnee befreit werden. Es reicht nicht aus nur ein Sichtfenster an der Windschutzscheibe ins Eis zu kratzen. Alle Scheiben, Spiegel, Kennzeichen und das Autodach müssen mit geeigneten Tools geräumt werden. Übrigens, wer den Motor warmlaufen lässt riskiert ein Bußgeld von bis zu 80 Euro. Hilfreicher ist es die Frontscheibe mit einer Abdeckfolie vor Vereisung zu schützen. Die Scheiben sollten auch von innen regelmäßig gereinigt werden, um ein Beschlagen zu minimieren. Der § 23 StVO schreibt vor, dass die Sicht in alle Richtungen gewährleistet sein muss. Hier werden Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Verwarngeldern von 10 bis 25 Euro geahndet. Die Landespolizeiinspektion Saalfeld wünscht allen Verkehrsteilnehmern ein unfallfreies Jahr 2026.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell