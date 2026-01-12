Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kinder beim Sprühen von Graffiti erwischt.

Saalfeld (ots)

Am Samstag, dem 10.01.2026 gegen 16.00, wurden zwei Kinder in Saalfeld dabei ertappt, wie sie in der Straße Saalewiesen ein rund zwei mal drei Meter großes Graffiti an ein Gebäude der Stadtverwaltung sprühten. Als die verständigten Polizeibeamten eintrafen, stellte sich heraus, dass es sich bei den Kindern um zwei 11-Jährige handelte. Der Höhe des entstandenen Schadens wird nun geprüft. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben.

