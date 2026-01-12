PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vier verunfallte Pkw - eine Person leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Samstag, dem 10.01.2026, kam es gegen 05:30 Uhr in der Friedrich-Fröbel-Straße in Rudolstadt kurz nacheinander zu mehreren Verkehrsunfällen an derselben Örtlichkeit. Insgesamt waren vier Pkw beteiligt, eine 54-jährige Fahrerin verletzte sich dabei.

Alle Fahrzeugführenden wollten von der Adolf-Diesterweg-Straße in die Friedrich-Fröbel-Straße einbiegen. Vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn rutschten drei Fahrzeuge über den Einmündungsbereich hinaus und kamen nacheinander in den Vorgärten zweier Grundstücke zum Stillstand. Die jeweils nachfolgenden Pkw kollidierten dabei mit den bereits verunfallten Fahrzeugen.

Ein viertes Fahrzeug versuchte, den vor ihm verunfallten Pkw auszuweichen, prallte jedoch gegen eine Bordsteinkante.

Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 10:56

    LPI-SLF: Junge Frau verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

    Hirschberg, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Sonntagmorgen kam es gegen 06:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Hirschberg und der Ortslage Juchhöh. Hierbei fuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Dacia von Hirschberg in Richtung Juchhöh. In einer Linkskurve kam sie bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts auf die Bankette, woraufhin das Fahrzeug ins Schleudern geriet, sich um 180 Grad drehte und auf ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:44

    LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

    Sonneberg/ Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Freitag, den 09.01.2026, ereigneten sich gleich zwei Verkehrsunfälle im Landkreis Sonneberg mit leicht verletzten Personen. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein Kleintransporter die Robert-Hartwig-Straße in Sonneberg und beabsichtigte nach links auf die Ernst-Moritz-Arndt-Straße abzubiegen. Zeitgleich querte ein Passant die Fußgängerampel auf der Hauptstraße, welche ebenfalls grün ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren