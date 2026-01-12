Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vier verunfallte Pkw - eine Person leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Samstag, dem 10.01.2026, kam es gegen 05:30 Uhr in der Friedrich-Fröbel-Straße in Rudolstadt kurz nacheinander zu mehreren Verkehrsunfällen an derselben Örtlichkeit. Insgesamt waren vier Pkw beteiligt, eine 54-jährige Fahrerin verletzte sich dabei.

Alle Fahrzeugführenden wollten von der Adolf-Diesterweg-Straße in die Friedrich-Fröbel-Straße einbiegen. Vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn rutschten drei Fahrzeuge über den Einmündungsbereich hinaus und kamen nacheinander in den Vorgärten zweier Grundstücke zum Stillstand. Die jeweils nachfolgenden Pkw kollidierten dabei mit den bereits verunfallten Fahrzeugen.

Ein viertes Fahrzeug versuchte, den vor ihm verunfallten Pkw auszuweichen, prallte jedoch gegen eine Bordsteinkante.

Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

