Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld: Polizei bittet um Hinweise

Kieselbronn (ots)

(Enzkreis) Kieselbronn - Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld: Polizei bittet um Hinweise

Bislang unbekannte Täter sind am Samstagabend, zwischen 17:00 Uhr und 20:50 Uhr, durch gewaltsames Öffnen einer Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Speierling eingedrungen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 5500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

