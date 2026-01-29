PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (82) wird in hilfloser Lage bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Bereits am Dienstagabend, 27. Januar gegen 20.30 Uhr, ist eine 82-jährige Bochumerin in der Innenstadt Brückstraße in Höhe Große Beckstraße in Bochum gemein bestohlen worden.

Die Seniorin war fußläufig unterwegs und stürzte auf dem Gehweg. Dabei ließ sie ihre Handtasche und die Einkaufsbeutel fallen. Zwei Männer eilten herbei und hal-fen ihr auf.

Besonders perfide: Diese Hilfsbereitschaft nutzen die Männer offenbar schamlos aus. Nachdem die Unbekannten weg waren, stellt die Seniorin fest, dass ihre Handtasche fehlt. Mutmaßlich haben die "Helfer" den Sturz der Seniorin gezielt ausgenutzt und diese bestohlen.

Eine Beschreibung der Täter liegt aktuell nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die das Ganze beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 unter 0234 909-8105 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

