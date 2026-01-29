Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall an der Herner Straße - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Bochum (ots)

Zwei verletzte Personen, zwei Autos mit Totalschaden und ein zerstörter Ampelmast - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 28. Januar, gegen 11 Uhr an der Herner Straße / Hofsteder Straße ereignet hat.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein Autofahrer (26, aus Bochum) die Herner Straße in Richtung Herne. Als ein 47-jähriger Herner Pkw-Fahrer von der Hofsteder Straße nach links auf die Herner Straße abbog, kam es zur Kollision. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge gegen die Mittelinsel der Einfahrt zur Waschanlage geschleudert; dabei wurde ein Ampelmast beschädigt.

Rettungswagenbesatzungen brachten beide Autofahrer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Herner Straße in Richtung Herne gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell