PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall an der Herner Straße - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Bochum (ots)

Zwei verletzte Personen, zwei Autos mit Totalschaden und ein zerstörter Ampelmast - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 28. Januar, gegen 11 Uhr an der Herner Straße / Hofsteder Straße ereignet hat.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein Autofahrer (26, aus Bochum) die Herner Straße in Richtung Herne. Als ein 47-jähriger Herner Pkw-Fahrer von der Hofsteder Straße nach links auf die Herner Straße abbog, kam es zur Kollision. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge gegen die Mittelinsel der Einfahrt zur Waschanlage geschleudert; dabei wurde ein Ampelmast beschädigt.

Rettungswagenbesatzungen brachten beide Autofahrer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Herner Straße in Richtung Herne gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:42

    POL-BO: Explosion im Keller: 81-Jähriger wird schwer verletzt

    Bochum (ots) - Bei einer Explosion in einem Reihenhaus in Bochum-Grumme ist ein 81-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus. Um kurz vor 18 Uhr ereignete das Unfallgeschehen im Keller eines Reihenhauses an der Flurstraße. Nach ersten Ermittlungen hatte der 81-jährige Wohnungsinhaber dort Arbeiten durchgeführt - dabei kam es wahrscheinlich zu der Explosion. Der Bochumer erlitt ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:28

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Ladendiebe?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Ladendiebe? Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/191963 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung bereits geklärt und wurde durch das LKA gelöscht. Die auf den Fotos abgebildeten Personen sollen am Freitag, 6. Juni 2025, gegen 19.10 Uhr diverse Parfüms ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:27

    POL-BO: Nach Alleinunfall: Autofahrer (50) im Krankenhaus

    Bochum (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Mittwoch, 28. Januar, in Bochum-Günnigfeld gekommen. Ein 50-jähriger Autofahrer war mit mehreren Autos kollidiert. Gegen 13.40 Uhr war der Bochumer (50) mit seinem Wagen auf der Günnigfelder Straße in Richtung Hüller Bach unterwegs. Nach aktuellem Stand verlor er in Höhe der Hausnummer 135 die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr einer vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren