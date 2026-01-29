PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Explosion im Keller: 81-Jähriger wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einer Explosion in einem Reihenhaus in Bochum-Grumme ist ein 81-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus.

Um kurz vor 18 Uhr ereignete das Unfallgeschehen im Keller eines Reihenhauses an der Flurstraße. Nach ersten Ermittlungen hatte der 81-jährige Wohnungsinhaber dort Arbeiten durchgeführt - dabei kam es wahrscheinlich zu der Explosion.

Der Bochumer erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Im Anschluss kam es zu seinem Brand im Keller, den die Feuerwehr löschte. Das Gebäude ist schwer beschädigt worden und derzeit nicht bewohnbar.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:28

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Ladendiebe?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Ladendiebe? Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/191963 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung bereits geklärt und wurde durch das LKA gelöscht. Die auf den Fotos abgebildeten Personen sollen am Freitag, 6. Juni 2025, gegen 19.10 Uhr diverse Parfüms ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:27

    POL-BO: Nach Alleinunfall: Autofahrer (50) im Krankenhaus

    Bochum (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Mittwoch, 28. Januar, in Bochum-Günnigfeld gekommen. Ein 50-jähriger Autofahrer war mit mehreren Autos kollidiert. Gegen 13.40 Uhr war der Bochumer (50) mit seinem Wagen auf der Günnigfelder Straße in Richtung Hüller Bach unterwegs. Nach aktuellem Stand verlor er in Höhe der Hausnummer 135 die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr einer vor ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 21:53

    POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Hannes T. (40) wohlbehalten angetroffen

    Witten (ots) - Der seit Montagabend, 26. Januar, vermisste Hannes T. (40) ist wieder da. Der Wittener wurde wohlbehalten angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Leitstelle Julia Wilms Telefon: 0234 909-3099 E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren