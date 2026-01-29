Polizei Bochum

POL-BO: Explosion im Keller: 81-Jähriger wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einer Explosion in einem Reihenhaus in Bochum-Grumme ist ein 81-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus.

Um kurz vor 18 Uhr ereignete das Unfallgeschehen im Keller eines Reihenhauses an der Flurstraße. Nach ersten Ermittlungen hatte der 81-jährige Wohnungsinhaber dort Arbeiten durchgeführt - dabei kam es wahrscheinlich zu der Explosion.

Der Bochumer erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Im Anschluss kam es zu seinem Brand im Keller, den die Feuerwehr löschte. Das Gebäude ist schwer beschädigt worden und derzeit nicht bewohnbar.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell