POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Hannes T. (40) wohlbehalten angetroffen
Witten (ots)
Der seit Montagabend, 26. Januar, vermisste Hannes T. (40) ist wieder da. Der Wittener wurde wohlbehalten angetroffen.
Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht weiter zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell