POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Hannes T. (40) wohlbehalten angetroffen

Witten (ots)

Der seit Montagabend, 26. Januar, vermisste Hannes T. (40) ist wieder da. Der Wittener wurde wohlbehalten angetroffen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht weiter zu verwenden.

