Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger (68) wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Bochum (ots)

Schwerer Unfall am Dienstagabend, 27. Januar, in Bochum: Ein 68-Jähriger aus Bochum ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus.

Um kurz nach 19 Uhr überquerte der Bochumer einen Fußgängerüberweg an der Kreuzung Wittener Straße/Lohring. Dabei wurde er von einem Autofahrer (59, ebenfalls aus Bochum) erfasst, der gerade vom Lohring links abbog. Der Fußgänger stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Polizeikräfte sperrten den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell