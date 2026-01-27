PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in Herne: Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen

Herne (ots)

Ein Raubdelikt im Herner Stadtzentrum hat am Montag, 26. Januar, die Polizei auf den Plan gerufen. Jetzt wird nach drei jungen Tatverdächtigen gefahndet.

Um kurz vor 15.30 Uhr war ein 13-Jähriger aus Herne zu Fuß auf der Poststraße unterwegs, als er von drei unbekannten Jugendlichen angegangen wurde. Die Jugendlichen drängten den 13-Jährigen zur Seite, schlugen ihn und durchsuchten seine Taschen. Mit ihrer Beute - einer geringen Menge Bargeld - flüchteten die Täter schließlich.

So werden die Räuber beschrieben: alle drei jung, männlich und laut Zeugenaussage mit "südländischem" Erscheinungsbild; einer war 170-175 cm groß und trug eine graue Jacke und eine dunkelgraue Hose, die anderen beiden waren deutlich kleiner - einer mit schwarzer Jacke und dunkler Hose, der andere ebenfalls dunkel gekleidet.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

