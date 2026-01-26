Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochum: Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Bochum (ots)

Erfolg für Polizei und Kommunalen Ordnungsdienst: Nach einem Wohnungseinbruch im Bochumer Stadtzentrum sind drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Möglich wurde dies dank der engen Zusammenarbeit beider Behörden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand öffneten die Tatverdächtigen am Samstag, 24. Januar, gegen 18.45 Uhr mit Gewalt die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses am Nordring. Die Wohnungsinhaber waren zu diesem Zeitpunkt in der Innenstadt unterwegs, bekamen jedoch von ihrem Überwachungssystem eine Nachricht. Daraufhin meldeten sie sich bei der nahegelegenen Citywache des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD).

Mitarbeiter des KOD verständigten die Polizei und eilten zur genannten Adresse - vor Ort stießen sie auf die Tatverdächtigen und hielten sie fest. Am Ende übergaben sie die Personen der Polizei.

Die drei Tatverdächtigen - eine 20-Jährige ohne festen Wohnsitz sowie ein 27-Jähriger und eine 31-Jährige aus Herne - wurden vorläufig festgenommen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

