Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne-Eickel: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Herne-Eickel ist am Freitagnachmittag, 23. Januar, eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei Frauen, die gegen 15.20 Uhr dabei beobachtet wurden, wie sie das Haus an der Straße "Auf der Wenge" im Bereich des Sankt-Jörgen-Platzes verließen. Kurz darauf wurde festgestellt, dass eine Wohnung aufgebrochen und durchwühlt worden war. Die beiden Frauen entfernten sich zu Fuß über die Rainerstraße in Richtung Eickeler Straße. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Der Zeuge beschreibt die beiden tatverdächtigen Frauen wie folgt: Sie sind weiblich, 20 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 m groß, haben eine schlanke bis normale Statur, ein osteuropäisches Erscheinungsbild, einen dunkleren Teint und braune Haare. Eine der Frauen trug einen beigen Mantel, der bis zum Oberschenkel reichte, und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Die zweite Person war mit einem braun-beigen Pullover bekleidet und trug keine Jacke.

Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.(JW)

