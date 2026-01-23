Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Sachbeschädigung an mehreren Autos gesucht

Herne (ots)

Nach einer Sachbeschädigung am Donnerstag, 22. Januar, in Herne-Unser Fritz, sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

An mindestens fünf Autos, die am Donnerstagmorgen auf der Rökenstraße geparkt haben, haben bislang unbekannte Täter die Reifen zerstochen. Aufgefallen waren die beschädigten Fahrzeuge gegen 9.15 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

