PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Sachbeschädigung an mehreren Autos gesucht

Herne (ots)

Nach einer Sachbeschädigung am Donnerstag, 22. Januar, in Herne-Unser Fritz, sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

An mindestens fünf Autos, die am Donnerstagmorgen auf der Rökenstraße geparkt haben, haben bislang unbekannte Täter die Reifen zerstochen. Aufgefallen waren die beschädigten Fahrzeuge gegen 9.15 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren