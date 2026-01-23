Polizei Bochum

POL-BO: Nachtrag zum Raub am Lohring/Wittener Straße: Tatverdächtiger festgenommen und in Untersuchungshaft

Bochum (ots)

Nach einem Raub am 21. Januar - wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6200936 - hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen in Bochum festgenommen.

Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen nach intensiven Ermittlungen und einem Zeugenhinweis am 22. Januar am Hauptbahnhof in Bochum festnehmen.

Der polizeibekannte Mann ist 23 Jahre alt, guineischer Staatsbürger und hat derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den 23-jährigen an.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell