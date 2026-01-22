Polizei Bochum

POL-BO: Zwei offene Haftbefehle: Alleinunfall endet für Herner (65) in der JVA

Herne (ots)

Ein Alleinunfall mit eher unerwartetem Ausgang ereignete sich am Mittwoch, 21. Januar, in Herne: Für einen leicht verletzter Radfahrer (65) ging es vom Krankenhaus direkt in die JVA.

Nach bisherigem Stand war der Radfahrer aus Herne um kurz vor 12 Uhr auf dem Gehweg der Koniner Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. In Höhe des dortigen Skateparks verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme zeigte sich der Mann wenig kooperativ. Der Grund dafür wurde schnell deutlich: Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass gegen den 65-Jährigen gleich zwei offene Haftbefehle vorlagen.

Nach medizinischer Versorgung im Krankenhaus überstellten die Einsatzkräfte den Mann ohne Umwege an die Justiz.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell