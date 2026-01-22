PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Polizei stellt Unfallflüchtigen - ohne Führerschein, unter Drogen, Alkohol und mit offenem Haftbefehl

Bochum (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, am Mittwoch, 21. Januar, in Bochum hat die Polizei einen 27-jährigen Bochumer im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 13.10 Uhr auf der Markstraße in Höhe der Höfestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem roten Citroen und einem grauen Mercedes. Der 27-Jährige stieg anschließend verletzt aus seinem Wagen aus und flüchtete fußläufig von der Unfallstelle. Mehrere Zeugen beobachteten die Flucht und informierten die Polizei.

Einsatzkräfte konnten den augenscheinlich verletzten Mann kurze Zeit später im Nahbereich antreffen. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Ein gegen ihn bestehender offener Haftbefehl wurde ebenfalls vollstreckt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

